Іноземні компанії будуть контролювати, як Укравтодор ремонтує дороги, - Голик

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик повідомив, що якість ремонту і будівництва українських доріг відтепер будуть контролювати незалежні іноземні компанії. Про це він написав у Facebook.

"Сюрприз. Іноземні компанії контролюватимуть ремонт і будівництво доріг, замовником робіт на яких є Укравтодор. Причому трапиться це дуже швидко. Вважайте, що трапилось уже", - зазначив він.

На думку Голика, це різко зменшить кількість "любителів обманути долю і змусить їх навіть не дивитися в бік доріг".

Зі свого боку, голова Укравтодору Олександр Кубраков написав у Facebook, що цього тижня провів зустріч з експертами австрійської iC consulenten та представниками служб автодоріг у Донецький та Запорізькій областях. Головна тема розмови - залучення незалежних експертів з міжнародним досвідом до контролю за якістю робіт на українських дорогах.

"Чим нам може допомогти досвід австрійської консалтингової фірми? Наразі ми обговорюємо можливість співпраці в рамках пілотного проекту - на дорозі Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь, роботи на якій завершились нещодавно. У результаті плануємо отримати рекомендації та план дій щодо покращення контролю за виконаними роботами з урахуванням досвіду країн ЄС", - повідомив він.

За словами Кубракова, раніше нові або відремонтовані дорожні об‘єкти часто приймались "із заплющеними очима" - про те, що існують норми та стандарти просто "забували". Такий підхід зводив нанівець увесь сенс будівництва - неякісні дороги швидко зношувались та потребували нового ремонту.

"Уже наступного року якість виконання усіх ключових дорожніх проектів контролюватиметься незалежними міжнародними компаніями, експертиза яких визнана світом", - наголосив голова Укравтодору.

Раніше Юрій Голик повідомив, ЄБРР і ЄІБ надали Україні кредит на суму 900 млн євро на реконструкцію траси M05 Київ-Одеса. Крім того, в рамках угоди про фінансування буде відремонтовано північну ділянку об'їзної дороги навколо Львова.