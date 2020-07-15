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Іноземні інвестори вивели з України понад 1,5 млрд доларів

Київ, Середа 15 липня 2020 12:55
Іноземні інвестори вивели з України понад 1,5 млрд доларів
Фото: долар і євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За перший квартал Україна втратила частину інвестицій минулих років

Прямі іноземні інвестиції в Україну за перший квартал 2020 року скоротилися на 1 553,5 млн доларів. Найбільше вивели кіпрські інвестори.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, інвестиції з Кіпру скоротилися на 1 366,3 млн доларів, Німеччини - на 427,5 млн дол, Нідерландів - на 178,4 доларів.

При цьому інвестиції з Швейцарії зросли на 112,1 млн доларів, з Польщі - на 48,0 млн доларів, з Франції - на 45,0 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці червня Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в першому кварталі 2020 року, зафіксувавши чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.

НБУ удосконалив розрахунок статистики ПІІ у відповідності з міжнародними стандартами. З 2020 року в обліку ПІІ враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій і додатково проведено удосконалення статистики запасів ПІІ.

Нагадаємо, за даними Держстату, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за станом на 31 грудня 2019 року склали 35,8 млрд доларів, що на 2,9 млрд доларів більше, ніж роком раніше.

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