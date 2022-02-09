Іноземні інвестори викупили у "Інвестохіллс Веста" портфель боргів банків-банкрутів

Як зазначається у повідомленні, це стало першою значною угодою в Україні щодо портфельної купівлі корпоративних NPL іноземними інвесторами.

Станом на 2022 рік портфель активів під управлінням Emso Asset Management Limited та APartners Capital Investment Management Limited у різних країнах світу становить близько 10 млрд доларів. Після придбання активів ФК "Інвестохіллс Веста" закордонні інвестори контролюватимуть диверсифікований портфель проблемних активів на суму понад 50 млрд грн.

"Попри складну економічну та геополітичну ситуацію, ця угода - це кредит довіри іноземних інвесторів до України як до держави загалом та до української економіки зокрема. Нам вдалося залучити стратегічних партнерів, які орієнтовані на довгострокову співпрацю та розвиток фінансових ринків в Україні", - зазначив Михайло Бакуненко, партнер групи компаній "Інвестохіллс" та один із її основних українських інвесторів.

За його словами, іноземні інвестори готові інвестувати в український ринок NPL ще 100 млн доларів у 2022 році.

Відповідно, інвестування у цю сферу дає можливість банкам, у тому числі й державним, ефективно та якісно очищати свої баланси.

"Ми продали усі наші портфелі корпоративного NPL, крім кількох незначних, у всіх галузях та всіх регіонах України, за винятком Криму. При цьому, в результаті операції група "Інвестохіллс" не йде з ринку NPL, хоча й значно змінить формат своєї роботи - ми взяли на себе зобов'язання, що управління наявними портфелями, а також нові угоди з корпоративними боргами ми проводитимемо виключно під егідою інвестиційного фонду "Хеліантус", - зазначив Андрій Волков, керуючий партнер групи компаній "Інвестохіллс".