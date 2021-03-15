Іноземні дипломати масово порушують ПДР в Україні. У Раді готують відповідь

В Україні готуються прийняти законодавчі зміни, які дозволять притягати іноземних дипломатів до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. На сьогодні вони користуються імунітетом.

Про це на брифінгу в МВС заявив народний депутат від партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник.

"Зараз разом з МВС парламентарії працюють над внесенням змін до статті 16 Кодексу України про адміністративні правопорушення про притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом. Даний законопроект буде зареєстрований вже на цьому тижні", - зазначив нардеп.

За його словами, підставою для таких змін є проблема систематичних порушень ПДР іноземними дипломатами, які ігнорують штрафи, користуючись імунітетом.

Він також додав, що у Раді готують запровадити штрафи за образу поліцейських, прикордонників та членів громадських формувань з охорони громадського порядку. Інших подробиць він не навів.