Инопланетяне? В Ростовской области в небе увидели "шар", сработало ПВО
В Ростовской области РФ сработало ПВО. В небе якобы был замечен неизвестный "шар". Его решили ликвидировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Так, по его словам, вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе Ростовской области.
"На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации", - рассказал он.
Как сообщалось, во временно оккупированном Севастополе в Крыму ночью 4 января прозвучали громкие взрывы, которые слышали местные жители в разных районах.
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