Innovation Group задає тренд на корпоративну благодійність в умовах війни в Україні

Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року різко змінило життя мільйонів людей і всього бізнесу в країні. Патріотичні компанії не лише продовжили працювати і виконувати всі зобов'язання перед співробітниками, та ще розширили свою діяльність у сфері благодійності. Яскравим прикладом є IT-компанія Innovation Group, яка активно допомагає ЗСУ та численним постраждалим від російської агресії. Про це свідчать реальні цифри та проекти.

Innovation Group оголосила фандрейзинг на потреби ЗСУ и вже пожертвувала понад 2 300 000 грн

З першого дня війни керівництво компанії оголосило збір коштів на допомогу захисникам країни. Колегам вдалось акумулювати зусилля та спільно зібрати 132 000 грн. 3 березня Innovation Group вже перевела на рахунок ЗСУ 2 200 000 гривень (приблизно 75 000$). Крім того, тероборона отримала від компанії чай/каву, сухі пайки, аптечки та інші необхідні товари.

Допомога ЗСУ згуртувала всіх співробітників, які виявили бажання і далі робити свій внесок у корпоративну благодійність. До 12 липня було зібрано ще 100 000 гривень. Ці кошти переведені на рахунок Приморської районної адміністрації Одеської міської ради для купівлі ЗСУ радіостанцій, бронежилетів, касок. Колектив Innovation Group своєчасно інформується про надану допомогу та одержує підтверджуючі звіти.

Innovation Group надала допомогу постраждалим у Сергіївці

1 липня внаслідок удару російської ракети значно постраждало селищі Сергіївка в Одеської області. Крім численних жертв і травмованих, були зруйновані десятки будівель і згоріли авто. HR-відділ Innovation Group відразу проінформував колег про цю трагедію та оголосив збір коштів на допомогу постраждалим. За декілька днів спільними зусиллями вдалося зібрати та перерахувати на рахунок благодійного фонду «ФОНД ДОБРІ СПРАВИ» 51 884 грн.

Мобілізація морального духу та приватна благодійність

В умовах воєнного часу співробітники Innovation Group беруть участь у різних проектах, які наближають перемогу над окупантами та піднімають загальний моральний дух. Наприклад, PHP Team Leader Едуард Р. на свій День народження провів невелику активність – за кожне фото/відео колег із вітанням відправив по 200 грн на допомогу військовим. Загалом, Едуард пожертвував 5000 грн у фонд «Повернись живим».

Інша співробітниця, Software QA Анастасія Д., взяла участь в акції для айтівців від DOU.ua до Дня вишиванки та розповіла про те, що для неї означає це свято під час війни.

Innovation Family – з вірою в перемогу

Співробітники Innovation Group – це не просто колеги по роботі, а й згуртоване IT-ком'юніті, яке тісно взаємодіє один з одним. З початку війни дружна команда обмінюється корисною інформацією та відгуками, спільно надає допомогу постраждалим і мотивує один одного зберігати бадьорість духу навіть у найважчі часи. Компанія ж докладає всі зусилля, щоб підтримувати таку комунікацію та надавати колегам більше можливостей для участі у різних благодійних проектах.

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