Ініційована в Раді заборона реклами електронних сигарет принесе більше шкоди, ніж користі, - експерт

"Небезпека в тому, що ви (парламент, - ред.) впроваджуєте законодавство, яке блокує або уповільнює кращий шлях для курців. Я не втомлююся повторювати, що шкода, пов’язана з курінням, полягає у токсичних частинках газів, тобто в димі, продуктах горіння. А в новітніх виробах не відбувається горіння, тому й не виробляються продукти горіння. І саме тому токсичне навантаження значно нижче", - наголосив експерт.

Дуже ймовірно, що результатом цих законопроектів стане більше шкоди, ніж користі, оскільки вони блокують шлях для переходу з продуктів із високим ризиком - сигарет - до продуктів із низьким ризиком, наголосив Бейтс.

"Ці законопроекти непродумані, вони зовсім не відображають вже доведену різницю в рівні ризиків між сигаретами та бездимними продуктами (вейпи, системи нагрівання тютюну, снюс). Їхні ключові бенефіціари, на мою думку, це виробники сигарет - адже законопроекти фактично знищать їх головних конкурентів, альтернативні продукти зі зниженим ризиком. Це означає, що у цих законопроектів можуть бути небажані наслідки, а саме - повернення колишніх курців назад до більш шкідливих сигарет”, - додав він.

За словами Бейтса, заходи з протидії курінню, прийняті в ЄС, і близько не схожі на заходи, запропоновані у цих законопроектах

Нагадаємо, раніше в парламенті зареєстрували законопроект №4212, який покликаний розширити дію норм закону "Про рекламу", в тому числі й на електронні сигарети. У квітні цей проект закону прийнятий в першому читанні.

Про те, як цим законопроектом народні депутати дійшли до ідей про заборону благодійності, фільмів і постів в соцмережах читайте детальніше в статті РБК-Україна "Чорний список. Як депутати хочуть заборонити фільми і пости в соцмережах в рамках боротьби з рекламою куріння".