"Гроші не були заплачені. Компанія "ДТЕК ВДЕ" залучила англійських юристів для захисту інтересів. Зараз відпрацьовується захист в англійському суді по лінії кримінального судочинства", - сказав він.

За словами Сахарука, юристи попередньо говорять про скоєння кримінального злочину, за який передбачена відповідальність у вигляді позбавлення свободи та штрафи з відповідною конфіскацією майна на території Сполученого Королівства, а також там, де діє право та порядок.

"Тому ми будемо захищати наші інтереси у закордонних судах всіма способами попередньо в рамках кримінального судочинства як то передбачено англійським правом", - додав топ-менеджер.

Він також повідомив, що компанія звернулася до судів в Україні і до правоохоронних органів з 50 запитами від адвокатів.

"Чекаємо інформацію, щоб відстоювати свої інтереси в суді. Щодо українського права, то тут є ознаки злочину зловживання владою групою осіб", - зазначив Сахарук.

Як повідомлялося, 29 листопада в.о. директора "Гарпоку" Вадим Улида публічно закликав Кабмін прояснити ситуацію з блокуванням виплати боргів перед компанією ДТЕК. Вже 30 листопада він написав заяву про звільнення.

ДТЕК єдина з 800 компаній-виробників так і не отримала виплати по цільових "зелених" облігаціях.

Нагадаємо, на рахунках ДП "Гарантований покупець" знаходиться 3,04 млрд грн, які були призначені для виплати виробникам "зеленої" енергетики. Ці гроші на виконання умов "зеленого" кредиту від ЄС мали бути спрямовані на погашення боргів перед компанією ДТЕК. Однак з невідомих причин уряд заблокував виплати цій компанії.

Попередній керівник "ГарПоку", який відмовився виконувати, за його словами протиправні, вказівки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля блокувати виплати ДТЕК, був звільнений 13 листопада.