Ініціатор справи "Роттердам+" визнав рішення ВАКС щодо обґрунтованості його закриття

Екс-нардеп Віктор Чумак, за заявою якого у 2017 році НАБУ відкрило справу "Роттердам+", припинив оскаржувати рішення прокуратури щодо його закриття.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву "Центру протидії корупції".
"Віктор Чумак відкликав свою апеляційну скаргу на закриття провадження по "Роттердам+", - повідомив ЦПК, уточнивши, що Чумак погодився з рішенням судді ВАКС та прокурора САП щодо законності закриття цієї справи.
Сам Віктор Чумак підтвердив, що відмовився від спроб заперечувати рішення ВАКС щодо закриття справи. Він пояснив це небажанням співпрацювати з Ігорем Коломойським, котрий намагається відновити цю справу у власних інтересах.
"Там суперничають два олігархи. Нехай суперничають без мене. Я не хочу бути поряд", - пояснив Віктор Чумак.
Чумак був єдиним законним заявником у справі "Роттердам+", що підтверджено рішенням суду першої інстанції. Таким чином, після відкликання Чумаком свого позову, заявників у цьому процесі більше не залишилося.
Заперечувати справу продовжують два заводи Коломойського, які вважають себе потерпілими від формули. Вони є великими споживачами електроенергії і систематично домагаються зниження собі закупівельних цін на електрику.
Нагадаємо, справа "Роттердам+" тривала понад 4 роки. Було проведено понад десять експертиз, жодна з яких не встановила збиток від дії формули. Усього державні експертні інститути підтвердили юридичну та економічну обґрунтованість формули "Роттердам+", що випливає з рішення суду.
20 травня 2021 року САП закрила цю справу через відсутність складу злочину. 13 жовтня ВАКС підтвердив законність та обґрунтованість цього рішення прокуратури.