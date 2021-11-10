Ініціатор справи "Роттердам+" визнав рішення ВАКС щодо обґрунтованості його закриття

"Віктор Чумак відкликав свою апеляційну скаргу на закриття провадження по "Роттердам+", - повідомив ЦПК, уточнивши, що Чумак погодився з рішенням судді ВАКС та прокурора САП щодо законності закриття цієї справи.

Сам Віктор Чумак підтвердив, що відмовився від спроб заперечувати рішення ВАКС щодо закриття справи. Він пояснив це небажанням співпрацювати з Ігорем Коломойським, котрий намагається відновити цю справу у власних інтересах.

"Там суперничають два олігархи. Нехай суперничають без мене. Я не хочу бути поряд", - пояснив Віктор Чумак.

Чумак був єдиним законним заявником у справі "Роттердам+", що підтверджено рішенням суду першої інстанції. Таким чином, після відкликання Чумаком свого позову, заявників у цьому процесі більше не залишилося.

Заперечувати справу продовжують два заводи Коломойського, які вважають себе потерпілими від формули. Вони є великими споживачами електроенергії і систематично домагаються зниження собі закупівельних цін на електрику.