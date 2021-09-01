Ініціатор справи "Роттердам+" в 11 раз не з'явився в ВАКС на слухання справи про її закриття

На попередньому засіданні ВАКС направив повторну повістку Чумаку про необхідність обов'язкової його явки на судові засідання.

Однак Чумак в черговий раз проігнорував повістку, не повідомивши суду причин своєї неявки.

Вже одинадцяту за рахунком неявку Чумака до суду позивачі - феросплавні заводи Ігоря Коломойського - використали для подальшого затягування судового процесу.

Судові засідання з приводу закриття справи "Роттердам+" тривають з початку червня 2021 року. За три місяці було призначено 11 засідань, однак ні на одне з них заявники не з'явилися в повному складі. Тому суд змушений був кожен раз відкладати розгляд справи по суті.

Наступне засідання через неявку заявників суддя змушена була відкласти на 15 вересня.