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По инициативе Кличко киевлянам с нарушением слуха раздали часы с вибросигналом

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

По инициативе мэра Киева Виталия Кличко жители Киева с нарушением слуха получили смарт-часы с функцией вибросигнала, которые, в частности, будут извещать о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Киевского городского совета по правам лиц с инвалидностью Лесю Петровскую.

"Люди с нарушением слуха не получают достаточный уровень информирования об опасности для защиты своей жизни, поскольку они не слышат ни сирен, ни сигналов телефонного приложения. Поэтому единственным действенным способом информирования о воздушной тревоге является обеспечение лиц с инвалидностью по слуху разумными смарт-часами с функцией вибросигнала. Уже 455 человек обеспечены смарт-часами", - сообщила Леся Петровская.

Реализовать инициативу Виталия Кличко помогли международная организация "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" и Киевская организация "Украинское общество глухих", сообщает сайт КМР.

По словам Петровской, смарт-часы имеют функцию Bluetooth, поэтому они легко синхронизируются со смартфоном, что позволяет отображать на часах все сообщения, что и на телефоне, в том числе уведомления о начале или окончании воздушной тревоги из приложения "Киев Цифровой".

"Конечно, количество людей, которые нуждаются в этих гаджетах, больше. Сейчас в городе много внутренне перемещенных лиц и тех, кто не состоит на учете, поэтому понадобится время, чтобы подсчитать потребность", - подчеркнула Уполномоченная КМР по правам лиц с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что в Киеве строится современный центр реабилитации украинских защитников. По словам Виталия Кличко, он разместится на участке 5 гектаров, площадь центра будет составлять 35 тыс. кв. м. В первую очередь планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году.

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Киев