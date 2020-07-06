ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ініціатива НКРЕКП щодо підвищення тарифу НЕК коштуватиме УЗ 320 млн грн

Новини » Економіка     06.07.2020 - 13:11
Ініціатива НКРЕКП щодо підвищення тарифу НЕК коштуватиме УЗ 320 млн грн
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

Додаткові витрати "Укрзалізниці" можуть суттєво зрости

АТ "Укрзалізниця" просить НКРЕКП не збільшувати тариф на передачу електроенергії, бо це призведе до зростання її витрат на понад 320 млн грн.

Про це йдеться у зверненні АТ "Укрзалізниця" до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У зверненні зазначається, що в разі ухвалення НКРЕКП рішення щодо збільшення тарифу на передачу електроенергії, проект якого вже попередньо схвалений, додаткові витрати "Укрзалізниці" суттєво зростуть.

"АТ "Укрзалізниця" наголошує на тому, що збільшення тарифів, відповідно до попередньо схваленого проекту постанови НКРЕКП "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року №2668" (щодо перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ "НЕК "Укренерго"), призведе до значних додаткових витрат у 2020 році АТ "Укрзалізниця" у розмірі близько 320,1 млн грн", - зазначається у зверненні.

Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ініціює підвищення у 4 рази тарифи "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії, пов'язавши це з виконанням Меморандуму уряду з інвесторами у зелену енергетику.

Раніше народний депутат член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що ініціатива НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії є не підйомною для бізнесу та промисловості й загрожує знищенням української економіки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України тарифиЕлектроенергіяУкрзалізниця
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся