Ингулецкий ГОК призвал Кабмин снизить обязательства бизнеса на импорт электроэнергии

В ГОКах напомнили, что 30 мая правительство приняло решение об увеличении предыдущей нормы с 30% с мая по сентябрь и 50% - с октября по апрель до 80%. При этом чиновники не провели с бизнесом должной дискуссии или обсуждения, что лишило потребителей возможности высказать свои замечания и предложения.

"Повышение нормы покупки импортной электрической энергии до 80% от общей потребности стимулирует искусственное увеличение спроса на аукционах по распределению межгосударственных связей, и приводит к спекулятивному росту цен на импортную электрическую энергию. Это повышение представляет серьезную угрозу для промышленных предприятий", - говорится в письме.

Игорь Тонев обращает внимание на то, что на Ингулецком ГОКе затраты на электроэнергию составляют 51% от себестоимости производства железорудного сырья. Поэтому повышение стоимости электроэнергии может отрицательно сказаться на конкурентоспособности ИнГОКа на международном рынке.

"Приобретение импортной электрической энергии в размере 80% от собственного потребления становится недостижимым из-за высокой цены и может привести к полной остановке комбината. Только вследствие остановки одного ЧАО "ИнГОК" падение ВВП Украины составит 4 млрд грн. Также бюджет потеряет 0,7 млрд грн налоговых поступлений и около 150 млн долларов валютной выручки", - говорится в письме.

Останов производства железорудной продукции приведет к уменьшению объемов и железнодорожных и морских перевозок, а также к снижению спроса на продукцию машиностроения. Это может спровоцировать цепную реакцию, которая негативно отразится на смежных отраслях экономики и обострит экономический кризис.

Чтобы избежать этого, Ингулецкий ГОК призвал правительство вернуться к предварительным условиям гарантирования энергоснабжения (30% 3 мая по сентябрь или 50% с октября по апрель), или скорректировать норму импорта до 50% в течение всего года.

Напомним, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% - больше импортировать в Украину нет возможности.