"Інгулець" закликає не порушувати регламент, і готовий піти в суд, якщо сезон не дограють

Напередодні позачергової Конференції ПФЛ футбольний клуб "Інгулець" (смт Петрове, Кіровоградська обл.) ще раз висловив свою офіційну позицію щодо догравання сезону у Першій лізі. У клубі вважають, що володарів путівки в еліту повинні визначати за спортивним принципом.

Про це йдеться в офіційному зверненні на сайті клубу, передає РБК-Україна.

"До вимушеної зупинки сезону на карантин ми пишалися рівнем змагань Першої ліги в частині неймовірної конкуренції, щільності в турнірній таблиці, непередбачуваності розв’язки цього багатомісячного футбольного марафону. Здавалося, ніщо не може затьмарити свято футболу, але після зимових зборів все відразу обвалилося, напруга стала зашкалювати", - йдеться у звернені.

В клубі наголошують, що регламент змагань - це непорушний документ, футбольна "Конституція" і дограти сезон з урахування усіх обставин - обов’язок.

"Тим, хто нарікає на невизначеність щодо медичного протоколу, хочеться сказати одне: хто хоче, шукає можливості, а хто не хоче - причини. Боляче усвідомлювати, що частина клубів з середньої та нижньої частини турнірної таблиці мимоволі продукують хаос. Зараз не час безхребетності та бажання заощадити. Футбол повинен, жити, а ваші футболісти, тренери та персонал повинні годувати свої сім’ї. Право на працю, на отримання відповідної фінансової винагороди ніхто не скасовував", - йдеться у зверненні.

У зверненні також зазначається, що команда конкурентноспроможна, розвиває інфраструктуру, будує стадіон, футбольні поля, по суті "з нуля будує амбітний клуб всупереч прогнозам скептиків і недоброзичливців".

В клубі також нагадали, що схожі думки щодо зупинки чемпіонату панували й в УПЛ, але ФК "Динамо" на чолі з Ігорем Суркісом відстояли свою позицію і прем’єр-ліга "зламала зуби".

"Наша позиція в частині виконання регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2019/2020 в сухому залишку дуже прозора й очевидна. Чемпіонат Першої ліги повинен бути дограний згідно з календарем за класично схемою відповідно до норм регламенту. Вважаємо, що формула обміну між лігами повинна передбачати прямий виліт з Першої ліги 15-ої та 16-ої команди, перехід, своєю чергою, з Другої ліги до Першої, що зайняли перше і друге місце в обох підгрупах другого дивізіону, а також проведення стикових ігор між третіми командами груп А і Б колективами, що зайняли 13-е та 14-е місце в Першій лізі", - додали в клубі.

В клубі наголошують, що якщо їх думку не буде почуто, вони залишають за собою право звертатися у суди різних інстанцій, включаючи Спортивний арбітражний суд у Лозанні.

Нагадаємо, раніше президент "Інгульця" Олександр Поворознюк заявив, що чемпіонат Першої ліги необхідно дограти тим командам, які претендують на вихід в УПЛ.

"Інгулець" займає четверте місце в Першій лізі, набравши 37 очок і відстаючи на 2 очки від лідера "Руху". Ще три команди ("Агробізнес", "Минай", "Оболонь-Бровар") мають рівну кількість очок з командою з Петрове.