Інформував та мародерив разом з окупантами. Підлітка з Бучі підозрюють у держзраді

Неповнолітній мешканець Бучі в період тимчасової окупації співпрацював та допомагав російським військовим. Йому вже вручили підозру про державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Слідство встановило, що у період тимчасової окупації Бучанського району 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога. Він інформував окупантів про магазини та будинки, де можуть бути цінні речі. За це хлопець отримував матеріалу винагороду та привілеї від російських військових.

Крім того, він разом з окупантами незаконно проник в один з будинків та викрав майно.

Підлітку повідомили підозру у державній зраді та таємному викраденні чужого майна, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 КК України).