Інформацію про ліцензії компаній внесуть до держреєстру

Фото: Засідання Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)

Новація повинна спростити пошук інформації про компанії

Кабінет міністрів затвердив порядок, який визначає механізм внесення до Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання (ЄДР) інформації про ліцензії та дозвільні документи, що видаються відповідними органами влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Мінекономрозвитку.

Як зазначили в прес-службі, порядок внесення відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру до ЄДР забезпечує наявність в реєстрі вичерпної інформації про суб’єктів господарювання та їхню діяльність, в тому числі про отримані ліцензії, документи дозвільного характеру, декларації.

Крім того, це значно спростить пошук інформації та відомостей про суб’єктів господарювання та їхню діяльність як для органів державної влади, наприклад при наданні адміністративних послуг, а також споживачам при укладанні з ними юридичних договорів.

Прийняття та імплементація Порядку є одним із завершальних етапів переведення ліцензійних та дозвільних процедур з паперової в електронну форму, додали в прес-службі МЕРТ.

Нагадаємо, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - централізована база даних, де міститься інформація про їхню діяльність, наявність у них усіх необхідних ліцензій та дозвільних документів. Ведення реєстру та його технічне обслуговування здійснює Міністерство юстиції України.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністр України 30 січня затвердив запуск Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі (ОПК).