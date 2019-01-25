Інформація про "замінування" вокзалу Франкфурта-на-Майні не підтвердилася

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Були закриті дві залізничні колії Південного вокзалу

Повідомлення про "замінування" вокзалу Франкфурта-на-Майні (Німеччина) виявилося хибним. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поліцію країни.

У поліції повідомили, що були закриті дві залізничні колії Південного вокзалу Франкфурта-на-Майні. Станом на 17:08 повідомлення про мінування виявилося хибним.

Нагадаємо, співробітники служб безпеки евакуювали 500 осіб з поїзда на вокзалі Франкфурта-на-Майні після надходження інформації про можливу загрозу вибуху.

РБК-Україна писало, що влітку минулого року з першого терміналу аеропорту Франкфурта-на-Майні федеральна поліція Німеччини евакуювала людей. У зв'язку з попередженням системи безпеки були припинені роботи в другій та третій зоні терміналу.

Служба безпеки аеропорту почала евакуацію після того, як один з пасажирів пройшов в зону посадки, минаючи пункти огляду. Так, агентство Reuters, посилаючись на прес-секретаря федеральної поліції повідомило, що принаймні одна несанкціонована особа ввійшла в зону посадки.