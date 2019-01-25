ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Інформація про "замінування" вокзалу Франкфурта-на-Майні не підтвердилася

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 18:17
Інформація про "замінування" вокзалу Франкфурта-на-Майні не підтвердилася
Ілюстративне фото (flickr.com)

Були закриті дві залізничні колії Південного вокзалу

Повідомлення про "замінування" вокзалу Франкфурта-на-Майні (Німеччина) виявилося хибним. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поліцію країни.

У поліції повідомили, що були закриті дві залізничні колії Південного вокзалу Франкфурта-на-Майні. Станом на 17:08 повідомлення про мінування виявилося хибним.

Нагадаємо, співробітники служб безпеки евакуювали 500 осіб з поїзда на вокзалі Франкфурта-на-Майні після надходження інформації про можливу загрозу вибуху.

РБК-Україна писало, що влітку минулого року з першого терміналу аеропорту Франкфурта-на-Майні федеральна поліція Німеччини евакуювала людей. У зв'язку з попередженням системи безпеки були припинені роботи в другій та третій зоні терміналу.

Служба безпеки аеропорту почала евакуацію після того, як один з пасажирів пройшов в зону посадки, минаючи пункти огляду. Так, агентство Reuters, посилаючись на прес-секретаря федеральної поліції повідомило, що принаймні одна несанкціонована особа ввійшла в зону посадки.

З вокзалу Франкфурта-на-Майні евакуйовано понад 500 осіб В Києві замінували ТРЦ "Магелан"
Новини України ГерманиямінуваннявокзалФранкфурт-на-Майне
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся