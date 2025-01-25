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Информация об отсутствии соли у коммунальщиков Киева не соответствует действительности, - КГГА

Фото: информация об отсутствии соли у коммунальщиков Киева не соответствует действительности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Информация о якобы отсутствии поставки соли в КП "ДЭУ Оболонского района" недостоверна и безосновательна. Это выглядит как спланированная кампания по дискредитации коммунальных предприятий столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте КГГА.

"В сети распространяется недостоверная и безосновательная информация о закупке соли КП "ДЭУ Оболонского района" г. Киева. Киева. Данные о якобы отсутствии поставки соли на предприятие не соответствуют действительности и дискредитируют коммунальное предприятие. Вся соль была поставлена в полном объеме и использована при содержании улично-дорожной сети города", - заявили в КП "ДЭУ Оболонского района".

В сообщении указано, что уголовное дело против работников коммунального предприятия не возбуждено. Подозрение правоохранители вручили руководителю подрядной организации.

"В очередной раз призываем не манипулировать и не распространять недостоверную информацию с безосновательными обвинениями. Поскольку это выглядит как спланированная кампания с целью дискредитации коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы", - отмечается в сообщении.

 

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КГГА