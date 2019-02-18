На станціях "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" не знайшли вибухівку

Станції метро працюють у звичайному режимі

В Киеве станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" работают в обычном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что "станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" и пересадка проверены и работают в обычном режиме". Отмечается, что спасатели не обнаружили взрывоопасных предметов.

Напомним, в Киеве закрыли две станции столичного метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании.

В данный момент в Киеве станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" и пересадка закрыты в связи с сообщение о минировании. В пресс-службе сообщили о еще одном анонимном сообщении о минировании. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Добавим, Киевским метрополитеном в 2018 году воспользовались 496,71 млн пассажиров. Отмечалось, что самой популярной была красная линия метрополитена - 204,515 млн пассажиров. Наиболее загруженной здесь была станция "Лесная" (20,701 млн пассажиров). Более 20 миллионов поездок зафиксированы также на станциях "Академгородок" и "Вокзальная", а меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (935,2 тыс.).