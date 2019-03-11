Інформаційна платформа "Укртрансгазу" не забезпечує захист прав клієнтів, - "Харківгаз"

Ілюстративне фото (УНІАН)

При тестуванні роботи платформи добового балансування, ПАТ "Харківгаз" зафіксувало чисельні недоліки роботи системи

Попри чисельні звернення ПАТ "Харківгаз" до адміністратора платформи "Укртрансгазу", недоліки системи залишаються не усунутими. Це може призвести до порушення прав споживачів Харківської області та стати причиною відключень від газопостачання. Тому компанія направила листи також у НКРЕКП та до Антимонопольного комітету. Про це повідомляє прес-служба "Харківгазу".

"При тестуванні роботи платформи добового балансування, ПАТ "Харківгаз" зафіксувало чисельні недоліки роботи системи. Не в повній мірі наявні дані про надходження обсягів газу в мережі з газорозподільчих станцій. Щоденно була відсутня інформація по 1 - 9 ГРС, внесення якої мав забезпечити Укртрансгаз – дочірня компанія Нафтогазу. За 5 робочих днів до початку звітного періоду Укртрансгаз повинен інформувати Оператора ГРМ про споживачів, які залишились без постачальника. Проте Укртрансгаз не дотримувався передбачених законодавством термінів таких повідомлень, і надавав реєстри споживачів без підпису (в тому числі електронного цифрового підпису) уповноваженої особи", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, такі суттєві недоліки створюють загрозу зловживань, порушень прав споживачів, необґрунтованих припинень газопостачання, знімають відповідальність з Укртрансгазу перед споживачами.

"Єдиним адміністратором платформи добового балансування є Укртрансгаз. ПАТ "Харківгаз" неодноразово інформував Оператора ГТС, НКРЕКП, Антимонопольний комітет про недоліки роботи системи, виявлені при тестуванні. Проте система залишилась не виправленою адміністратором", - зазначила комерційний директор ПАТ "Харківгаз" Ірина Лістова.

Також у прес-службі зазначили, що відсутність повної інформації про надходження газу в мережі, виділених постачальниками обсягів газу своїм клієнтам, недотримання законодавчих термінів надання інформації, відсутність відповідальності за недостовірність даних і помилки, не зрозумілий алгоритм формування балансу, недоопрацьований механізм завантаження файлів планового споживання в систему не дозволяє сформувати достовірний баланс надходження та витрат палива в регіоні, перешкоджає діяльності учасників ринку, дотриманню прав споживачів.