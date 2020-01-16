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Інформаційна атака на Гончарука провалилася, - політолог

Новини » Політика     16.01.2020 - 22:17
Інформаційна атака на Гончарука провалилася, - політолог
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Інформаційна кампанія на голову Кабміну може вказувати на сплановану атаку

Запуск інформаційної кампанії проти Кабінету міністрів України Олексія Гончарука може вказувати на сплановану атаку і не може спричинити за собою відставку прем'єра. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політолог Кирило Молчанов, передає РБК-Україна.

"Послухав вчорашній аудіозапис нібито розмови прем'єра Гончарука і зробив з неї кілька важливих висновків. Перший. Керівництво партії "Слуга Народу" вже заявило, що плівки Гончарука - це монтаж. Більш того, на аудіозаписи немає ніякої "скандальної інформації". На ній не кажуть: "давайте організуємо Роттердам+ і будемо красти 1,5 ярда в рік" та немає інших підпадають під кримінальний кодекс. Звичайне робоче обговорення поточної ситуації", - зазначив експерт.

Крім того, на думку експерта, "якщо це "великий і гучний компромат", який вдалося знайти на Кабмін - значить у нас дійсно некорумпированый Кабмін".

Молчанов впевнений, що фрази "я - профан в економіці" були сказані прем'єром іронічно.

"Ми не розуміємо контекст, запис міг бути змонтованим. Кожен з нас може сказати: "чорт візьми, якщо я не правий, значить я нічого не розумію у своїй професії. Всі етапи реалізації інформаційної кампанії вказують на чітко сплановану атаку. Тут потрібно задатися одним питанням: кому це вигідно? Тоді ми зрозуміємо навіщо це все робиться", - вважає політолог.

Одним з підсумків проваленої атаки на прем'єра, на думку Кирила Молчанова, стало те, що спровокувати голосування недовіри прем'єру не вдалося.

Вчора на фракції "за" відставку підняв з десяток людей з орбіти одного відомого олігарха. Сьогодні керівництво фракції вже заявило, що плівки - це монтаж і немає ніяких підстав для відставки Гончарука", - резюмує політолог.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОлексій Гончарук
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