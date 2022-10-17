Инфляция не утихает в США и ускоряется в Украине

На прошлой неделе вышла одна из самых важных сейчас публикаций для рынков – данные по потребительской инфляции в США. Именно инфляционная статистика в ближайшее время будет влиять на политику и риторику Федеральной резервной системы, особенно на ее решение по повышению процентных ставок.

И снова рынки ожидал неприятный сюрприз: замедление инфляции все же произошло, но было меньше консенсус-прогноза. Индекс американских потребительских цен за сентябрь составил 8,2% в годовом исчислении. Это оказалось всего на 0,1 процентных пункта меньше ожиданий, но общий пессимизм и напряжение на рынке усилили эффект.

Более того, популярный опрос Мичиганского университета показал, что инфляционные ожидания потребителей за прошлый месяц заметно ухудшились. После осторожно оптимистической позапрошлой недели строгая реальность снова догнала рынки: инфляция остается устойчивой, а значит и ФРС продолжит агрессивно поднимать ставки. И уже сейчас рыночные участники считают, что повышение ставок ФРС в ноябре еще на 75 базовых пунктов – это почти сделанное дело. А тут еще и МВФ еще раз ухудшил свой глобальный макроэкономический прогноз на ближайшие два года и предостерег, что самое тяжелое еще впереди.

В результате за неделю фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite откатились на 1,6% и 3,1% соответственно. Не по себе было инвесторам в американские казначейские облигации: их стоимость снова снизилась, а доходность соответственно выросла и перевалила уже за 4% для десятилетних бумаг.

Пессимизм передался и на европейские рынки облигаций, которые и так лихорадило из-за все более "ястребиного" ЕЦБ и паники на британском финансовом рынке. Не понравились прогнозы МВФ и нефтяному рынку: фьючерсные котировки марки Brent упали за неделю на 9%.

Рассмотреть свет в конце тоннеля рынкам трудно. Положительных макроэкономических новостей, кажется, пока никто не ждет. Что касается новостей от компаний, то уже начался сезон квартальных финансовых отчетов, и инвесторы со страхом ждут комментариев менеджмента об ухудшении условий бизнеса.

Между тем, в Украине инфляция в дальнейшем ускоряется, и причины этого вполне понятны – в стране идет война против российского агрессора. Официальная статистика говорит о сентябрьском росте потребительских цен на 24,6% в годовом исчислении. Главную роль в этом росте сыграли цены на продовольствие и, по всей вероятности, они будут дальше ускорять общий индекс потребительских цен в ближайшей перспективе.

Рынок украинских ОВГЗ остается малоактивным, ведь Министерство финансов оставляет их ставки низкими. Низкие же ставки не позволяют инвесторам компенсировать потери от высокой инфляции.

Прогнозируемо снизились котировки украинских еврооблигаций в результате ракетных обстрелов – на 3-10% за неделю до 17-26 центов от номинальной цены за доллар.

Впрочем, обстрелы не помешали укрепиться наличной гривне – с 40,2-41,0 гривен/доллар до 39,9-40,7 гривен/доллар, вероятнее всего, благодаря усилиям НБУ по наполнению рынка наличной валютой.