Инфляция, война и ставка НБУ: монетарная политика как залог макростабильности

О природе инфляции в Украине и роли монетарной политики НБУ в процессе удержания макрофинансовой стабильности в условиях большой войны - в колонке члена Совета НБУ Василия Фурмана.

Август принес позитивную новость для украинской экономики - инфляция замедлилась до 13,2% в годовом измерении, против 14,1% в июле и около 16% в мае. Несмотря на до сих пор высокий уровень, тренд и динамика роста цен важнее: инфляционное давление постепенно ослабевает и на конец года по прогнозам НБУ инфляция будет меньше 10%.

Война изменила природу инфляции

Украинская инфляция 2022-2025 гг. возникает преимущественно на стороне предложения: разрушение производства, рост логистических затрат, энергетические риски, погодные факторы, повышение себестоимости. Это не "классическая" инфляция спроса, которую можно быстро обуздать. Но Национальный банк Украины проводит достаточно жесткую денежно-кредитную политику, и использует другие инструменты, для того чтобы в перспективе вернуть инфляцию к цели в пять процентов.

Именно благодаря политике НБУ и правительства мы удержали макроэкономическую стабильность. Без жестких решений в 2022-2023 годах, соответствующих политик Нацбанка в последующие годы курс гривни мог бы обвалиться, а инфляция давно превысила бы 30-40% процентов...

Почему ставка важна даже во время войны

Учетная ставка НБУ - это якорь для ожиданий. Она влияет на:

- поведение банков и бизнеса в отношении депозитов и кредитов;

- динамику валютного рынка;

- уровень доверия инвесторов и международных партнеров.

Да, трансмиссионный механизм в военных условиях ослаблен, но сигнальная функция ставки работает на 100%. Украинцы продолжают доверять гривневым сбережениям, а бизнес получает предсказуемый курсовой и ценовой горизонт.

Валютная политика - щит от инфляции

Стабильность обменного курса - один из ключевых факторов, сдерживающий цены.

Напомню: около 50% потребительской корзины украинцев - импорт. Если бы курс гривны "поплыл", инфляция бы сразу подскочила (трудно даже представить насколько). НБУ тратит валютные резервы, но именно это позволяет удерживать доверие и поддерживать относительную ценовую стабильность и стабильную и контролируемую ситуацию на валютном рынке.

Стоимость монетарной политики - это цена стабильности

Надо понимать: использование резервов - это не расходы "на бумаге" или проедание денежных средств... Это страховка от хаоса. Без этих расходов инфляция съедала бы доходы домохозяйств значительно быстрее, а бизнес не имел бы предсказуемой среды для инвестиций. И курс гривны был бы намного слабее. О макроэкономической стабильности можно было бы забыть.

Почему стратегия НБУ правильная

- Инфляция постепенно спадает (с пиков более 26% в 2022 году до 13,2% сейчас) и в дальнейшем будет снижаться.

- Валютный рынок остается стабильным.

- Доверие к гривне сохранено - и это один из самых ценных нематериальных активов военного времени.

- Обеспечена макроэкономическая стабильность в государстве...

В среднесрочной перспективе НБУ прогнозирует инфляцию: 2026 год - 6,6%, 2027 год - 5%. Это вполне реалистично, учитывая ожидаемое восстановление экономики и возвращение потребительского спроса после войны.

Вывод

Монетарная политика НБУ в условиях большой войны - не идеальна, но она является лучшей опцией среди других (худших вариантов). Она обеспечивает фундамент для будущего восстановления: стабильную гривну, контролируемую инфляцию и доверие международных партнеров.

После победы именно эти факторы станут основой для быстрого экономического роста.