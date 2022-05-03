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Інфляція прискорилася: НБУ дав попередню оцінку зростання цін у квітні

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 12:19
Інфляція прискорилася: НБУ дав попередню оцінку зростання цін у квітні Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За оцінками НБУ на основі web-scraping (метод збору цін з онлайн-супермаркетів), у квітні 2022 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,9%. Наприкінці року вона може перевищити 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням за заяву голови НБУ Кирила Шевченка.

Як зазначив Шевченко, це значний рівень зростання цін, але контрольований. І такі показники є неспівставними з 2015 роком, коли в окремі місяці інфляція сягала 60%.

Водночас він нагадав, що НБУ має значний досвід боротьби з інфляцією. Загалом у світовій історії не було випадків, коли країна входила у воєнний стан, маючи настільки високорозвинену фінансову систему та монетарну політику.

"Допоки ринкові механізми матимуть обмежений вплив на ринок, ми будемо утримувати зростання цін за допомогою фіксації курсу та збереження частини обмежень. Щойно запрацюють канали монетарної трансмісії і знизиться невизначеність, ми повернемося до режиму інфляційного таргетування, який свого часу допоміг здолати ту саму інфляцію у 60%", - наголосив Шевченко.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. У річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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