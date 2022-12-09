Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц

По данным статистического ведомства, по сравнению с октябрем цены выросли на 0,7%. С начала года инфляция составила 25,7%.

Продукты питания в Украине за ноябрь подорожали на 0,5%. Больше всего подорожали яйца - на 10,6%. Овощи подешевели за месяц на 1,6%, но стоят на 63,2% дороже, чем год назад.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь - снизились на 1,6%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,2%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,0%, здравоохранение на 1,0%, транспорт на 1,0%, цены на связь выросли на 1,3%, на отдых и культуру на 1,0%, цены на образование не изменились, рестораны и гостиницы подорожали на 2,3%, разные товары и услуги на 3,3%.

Таким образом, инфляция находится на максимуме с февраля 2016 года, когда она составляла 32,7%.