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Инфляция в Украине замедлилась в начале 2023: что подорожало за последний месяц

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Украина, Четверг 09 февраля 2023 15:30
Инфляция в Украине замедлилась в начале 2023: что подорожало за последний месяц Фото: инфляция в Украине за январь составила 26,0% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в январе 2023 года по сравнению январем прошлого года выросли на 26,0% что меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (26,6%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, месячная инфляция ускорилась до 0,8% (в декабре и ноябре - по 0,7%).

Инфляция в Украине замедлилась в начале 2023: что подорожало за последний месяцПродукты питания в Украине за январь подорожали на 1,4%. Больше всего подорожали овощи - на 6,4%, фрукты - на 4,4%, яйца - на 2,0%, молоко - на 2,0%.

Инфляция в Украине замедлилась в начале 2023: что подорожало за последний месяц

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - снизились на 5,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,7%, здравоохранение на 1,2%, транспорт подешевел на 0,1% (в т.ч. топливо подешевело на 2,0%), цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру на 0,4%, на образование - на 1,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,6%, разные товары и услуги на 1,8%.

Инфляция в Украине замедлилась в начале 2023: что подорожало за последний месяц

Напомним, потребительские цены в Украине в 2022 году выросли на 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 18,7%.

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