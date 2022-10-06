Инфляция в Украине ускорилась: НБУ назвал причину роста цен за последний месяц

"Основными факторами усиления инфляционного давления остаются последствия военных действий и российской оккупации, а также эффекты перенесения от коррекции курса гривны", - говорится в сообщении.

При этом инфляционные ожидания ухудшаются.

По данным НБУ, повышение официального курса доллара к гривне (на 25% в июле), а также ограниченные поставки новых партий товаров, значительные логистические издержки бизнеса, исчерпание запасов и ухудшение девальвационных ожиданий обусловили ускорение инфляции.

"Быстрее дорожали и отдельные продукты питания на фоне роста затрат на их производство и поставки (большинство обработанных продуктов), ограниченное предложение (мясные продукты), рост стоимости импорта (рис, цитрусовые, бананы)", - говорится в обзоре.

Сдерживало инфляцию расширение предложения отечественных круп и топлива. Благодаря удешевлению нефти и нормализации логистики продолжалось замедление роста цен на топливо. Тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении.

"В то же время быстрее росли цены на алкогольные напитки, прежде всего, вследствие увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару, а также ускорялось подорожание табачных изделий", - добавили в НБУ.