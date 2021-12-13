Інфляція в Україні сповільнилася до 10,3%. Але ціни все одно зростають

Повідомляється, що споживча інфляція очікувано продовжує сповільнюватися, але досі залишається вище прогнозованої. За даними НБУ, це обумовлено подорожчанням енергоресурсів і сировини, а також збільшенням витрат бізнесу на оплату праці.

Базова інфляція в листопаді незначно прискорилася (до 7,7% р/р з 7,6% р/р у жовтні). Зокрема, подорожчали оброблені продовольчі товари - на 13,3% р/р, у тому числі на макарони, хліб, молочні та м'ясні продукти. Завдяки новому врожаю знизилися темпи зростання ціни на соняшникову олію.

Знизилися темпи зростання цін на фрукти і овочі. Зокрема, яблука і цитрусові продовжували дешевшати, знизилися і ціни на помідори, а подорожчання огірків сповільнилося. Продовжують знижуватися темпи зростання цін на цукор через високий урожай цукрових буряків.

У той же час прискорилися темпи зростання вартості послуг - 10,1 р/р (подорожчали послуги кінотеатрів, спортзалів, готелів, хімчисток і закладів громадського харчування). Зростання цін на паливо незначно сповільнилося (до 33,6% р/р).