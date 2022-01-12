Інфляція в США прискорилася до максимуму за 40 років: як це вплине на фінансові ринки

Рекордне зростання цін

Економіка США переживає високу інфляцію, оскільки пандемія COVID - 19 порушує ланцюжки поставок. Висока вартість життя впливає на рейтинг схвалення президента Джо Байдена. Інфляція значно перевищує цільовий показник ФРС в 2%.

Голова ФРС Джером Пауелл у вівторок в Сенаті заявив, що центральний банк США готовий зробити все необхідне, щоб висока інфляція "не закріпилася".

Грошові ринки в даний час оцінюють приблизно 85% ймовірності підвищення процентної ставки до березня і в цілому не менше трьох підвищень на чверть пункту до кінця року

Економісти вважають, що річний індекс споживчих цін, ймовірно, досяг піку в грудні або, швидше за все, досягне його до березня. Є ознаки того, що вузькі місця в поставках починають зникати.

Але стрімке зростання випадків COVID-19, викликаний варіантом "Омікрон", може уповільнити прогрес у напрямку нормалізації ланцюжків поставок.

"Перший квартал повинен стати піком інфляції з більш низькими цінами на енергоносії і зниженням цін на продукти харчування і автомобілі, що дозволить уповільнити зростання цін до кінця року", - сказав Девід Келлі, головний глобальний стратег JPMorgan Funds в Нью-Йорку.

Підвищення ставок ФРС США і потрясіння на світових ринках

Міжнародний валютний фонд вже заявив, що країни з економікою, що розвивається повинні підготуватися до підвищення процентних ставок в США. МВФ заявив, що більш швидкі, ніж очікувалося, дії Федеральної резервної системи США можуть потрясти фінансові ринки і спровокувати відтік капіталу і знецінення валют.

Фонд заявив, що ринки, що розвиваються, з більш сильним інфляційним тиском або слабшими інститутами повинні діяти швидко, щоб дозволити валютам знецінитися і підвищити базові процентні ставки.