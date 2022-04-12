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Інфляція в США прискорилася до максимуму з 1981 року

Фото: інфляція в США піднялася до максимуму з 1981 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих цін в США в березні 2022 року досяг 8,5%. Це найбільший приріст у річному обчисленні з грудня 1981 року, після стрибка на 7,9% у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місячна інфляція зросла в березні до максимуму за 16,5 років до 1,2%, оскільки війна Росії проти України підняла вартість бензину до рекордно високого рівня.

У березні ціни на бензин в середньому злетіли до рекордно високого рівня в 4,33 долара за галон. Хоча бензин був основним фактором інфляції минулого місяця, продукти харчування та послуги, такі як оренда житла, також зробили значний внесок.

Росія є другим за величиною експортером сирої нафти в світі. Сполучені Штати заборонили імпорт російської нафти, зрідженого природного газу і вугілля в рамках низки санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну.

Крім підвищення цін на бензин, російсько-українська війна, що триває вже другий місяць, призвела до глобального стрибка цін на продовольство, оскільки Росія і Україна також є великими експортерами таких товарів, як пшениця і соняшникова олія.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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