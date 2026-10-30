Инфляция против экономического роста: почему Украине недостаточно лишь менять учетную ставку

Главное:

Ставка выросла до 16,5% . НБУ реагирует не только на текущую инфляцию, но и на риски ее ускорения.

Вкладчики выигрывают . Гривневые депозиты и облигации становятся привлекательнее, что помогает сохранить покупательную способность сбережений.

Бизнесу будет сложнее . Более дорогие кредиты могут отложить проекты по восстановлению оборудования и энергетической автономности, хотя доступность займов зависит и от военных рисков.

Высокая инфляция вредит не меньше. Она обесценивает сбережения и усложняет планирование инвестиций, поэтому ценовая стабильность является предпосылкой роста.

29 октября Национальный банк повысил учетную ставку с 16% до 16,5% годовых. Причина — усиление инфляционного давления и ухудшение инфляционных ожиданий.

На первый взгляд, решение может показаться парадоксальным. Украинская экономика переживает последствия российских атак на производство, энергетику и логистику. Бизнес сталкивается с дефицитом работников и ростом расходов, а перспективы экономического восстановления остаются неопределенными.

Возникает закономерный вопрос: не рискуем ли мы затормозить экономику еще больше, повышая стоимость денег?

На мой взгляд, главная задача сегодня — найти баланс между двумя критически важными целями: ценовой стабильностью и экономическим ростом. Ведь Украине нужны не просто более низкая инфляция, а сильная экономика, способная расти даже в условиях войны.

Инфляция: проблема не только в спросе

Инфляция в Украине имеет комплексную природу. На нее влияют как внутренний спрос, так и ограничения предложения и внешние ценовые шоки.

Подорожание энергоресурсов и топлива увеличивает расходы производителей и перевозчиков. Российские атаки на предприятия и инфраструктуру ограничивают производственные возможности. Дефицит рабочей силы и необходимость обеспечивать энергетическую автономность дополнительно повышают себестоимость продукции.

Национальный банк не может снизить мировые цены на нефть, восстановить разрушенные предприятия или устранить последствия обстрелов. Но у него есть инструменты, чтобы не допустить превращения временных ценовых шоков в устойчивую инфляцию.

Особенно опасным является ухудшение инфляционных ожиданий. Когда бизнес и население ожидают дальнейшего подорожания, это влияет на ценообразование, зарплатные требования и потребительское поведение. В результате первоначальный шок может закрепиться в экономике надолго.

Именно поэтому центральный банк должен реагировать не только на текущую инфляцию, но и на риски ее дальнейшего ускорения.

Почему более дорогие деньги могут быть необходимы

Учетная ставка влияет на стоимость ресурсов в банковской системе, доходность гривневых инструментов и финансовые решения населения и бизнеса.

Повышение ставки создает предпосылки для роста привлекательности гривневых депозитов и государственных облигаций. Это помогает поддерживать спрос на гривну, сдерживать чрезмерный спрос на валюту и уменьшать риски дополнительного инфляционного давления.

Для Украины это особенно важно, ведь валютный курс непосредственно влияет на стоимость импортных товаров, топлива, оборудования и комплектующих.

Вместе с тем эффект монетарной политики проявляется постепенно. Повышение ставки не означает автоматического снижения цен в следующем месяце. Его цель — создать условия для стабилизации ожиданий и постепенного возвращения инфляции к целевому уровню.

По обновленному прогнозу НБУ, инфляция в конце 2026 года ожидается на уровне 12,5%, в 2027 году — 7,3%, а возвращение к цели 5% прогнозируется в 2028 году.

Вместе с тем прогноз роста реального ВВП на 2026 год пересмотрен с +1,8% до −0,4%.

Это сложная комбинация рисков: инфляция остается высокой, а экономика испытывает значительное негативное влияние войны.

Цена борьбы с инфляцией: что почувствуют бизнес и граждане

У монетарной политики есть и другая сторона. Более жесткие финансовые условия могут сдерживать снижение ставок по кредитам и усложнять финансирование инвестиций.

Для вкладчиков повышение учетной ставки создает предпосылки для роста доходности гривневых депозитов. Это важно для сохранения покупательной способности сбережений.

Для бизнеса ситуация сложнее. Украинские предприятия сегодня нуждаются в средствах для восстановления оборудования, инвестиций в энергетическую автономность, автоматизацию и расширение производства. Если кредитование чрезмерно дорогое, часть таких проектов может быть отложена.

Однако было бы неправильно объяснять все проблемы кредитования лишь уровнем учетной ставки. На доступность займов влияют также военные риски, платежеспособность заемщиков, качество залога и перспективы будущих доходов.

Поэтому задача заключается не в том, чтобы любой ценой сделать кредиты дешевле, а в том, чтобы обеспечить финансирование жизнеспособных предприятий и инвестиций, которые создают добавленную стоимость и рабочие места.

Вместе с тем нельзя забывать: высокая инфляция также вредит бизнесу. Она делает расходы менее предсказуемыми, обесценивает сбережения и усложняет планирование инвестиций. Следовательно, ценовая стабильность — не препятствие для экономического роста, а одна из его необходимых предпосылок.

Почему НБУ не может самостоятельно решить проблему

Борьба с инфляцией не может быть исключительно задачей центрального банка.

Важна согласованность монетарной и бюджетной политики. Если государственные расходы создают дополнительный спрос, который экономика не способна удовлетворить из-за ограниченных производственных возможностей, инфляционное давление усиливается.

Не менее важными являются ритмичность международного финансирования, восстановление энергетики, развитие логистики и поддержка экспорта.

Украине нужна политика, которая одновременно обеспечивает макрофинансовую стабильность и увеличивает производственные возможности страны. Это означает инвестиции в перерабатывающую промышленность, энергетическую устойчивость, технологии, человеческий капитал и производительность труда.

Именно расширение внутреннего предложения товаров и услуг в среднесрочной перспективе поможет уменьшить структурные ограничения, которые поддерживают инфляцию.

Главное — не потерять баланс

Повышение учетной ставки до 16,5% свидетельствует о серьезности инфляционных рисков. Но оно не означает, что дальнейшая монетарная политика обязательно будет двигаться лишь в направлении ужесточения.

Следующие решения должны зависеть от фактической динамики инфляции, ожиданий населения и бизнеса, состояния валютного рынка, кредитования и экономической активности.

Национальный банк должен сохранять доверие к гривне, но вместе с тем внимательно оценивать влияние своих решений на финансирование экономики.

Украине нужна не просто более низкая инфляция. Нам нужна экономика, которая способна расти без постоянного воспроизводства инфляционных дисбалансов.

Ценовая стабильность защищает доходы граждан и создает предпосылки для инвестиций. Экономический рост требует доступного финансирования, конкурентной бизнес-среды, современного производства и повышения производительности труда.

Поэтому настоящий критерий успеха экономической политики — не сама учетная ставка и не один показатель инфляции. Это способность Украины одновременно сохранять финансовую устойчивость, восстанавливать производство и повышать благосостояние граждан.