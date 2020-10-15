Інфляція кредиту не перешкода

За даними Державної служби статистики, восени в Україну повернулася інфляція. Вона склала 1,7%. У вересні 2020 ціни на багато споживчих товарів зросли. Так, подорожчали хліб, цукор, соняшникова олія, сало, яйця, безалкогольні напої, м'ясо, молоко та риба.

Інфляція - явище помітне, особливо для тих, у кого немає заощаджень. Доступне рішення питання з тимчасовими фінансовими труднощами - онлайн кредит без відмови. Якщо гроші потрібні терміново, взяти невелику суму в борг до 30 днів допоможе система мікрокредитування. Здійснити підбір кредиту можна на сайті фінансового агрегатора Skywards.

Що потрібно, щоб подати заявку в МФО

Подати заявку на отримання кредиту можна онлайн, що дуже зручно. Рішення система приймає швидко: на реєстрацію, заповнення анкети та очікування відповіді ви витратите максимум 15 хвилин.

Якщо видача буде схвалена, кошти будуть зараховані на карту протягом 1 хвилини після отримання вашої згоди з умовами договору. Оформити кредит можна в будь-який час доби, перебуваючи в будь-якій точці країни. Під рукою повинні бути тільки:

паспорт;

ідентифікаційний код;

мобільний телефон;

банківська картка.

Повертати кредит, отриманий онлайн, теж легко. Це можна зробити через Інтернет. Є кілька варіантів внесення коштів в рахунок погашення кредиту:

в Особистому кабінеті на сайті організації-кредитора;

через веб-версії платіжних сервісів EasyPay, iPay, MyPay, City24;

через Приват24.

Хто може взяти мікрокредит

У МФО, на відміну від банку, вам не відмовлять у видачі кредиту, навіть якщо ви працюєте неофіційно або не маєте постійного доходу. Отримати невелику суму в борг тут можуть також студенти та пенсіонери. Надання довідки про доходи не вимагається.

Крім того, в мікрофінансової організації можуть взяти гроші в борг клієнти з поганою кредитною історією. Наявність прострочень та/або незакритих кредитів в інших фінансових компаніях - не вирок. Але потрібно розуміти, що в такій ситуації розраховувати на отримання великої позики не доводиться. А ось терміново отримати "рятівну" суму цілком можливо.

Своєчасне повернення позики - крок до поліпшення кредитної історії

Повернути невеликий борг набагато легше, тому важливо подбати про своєчасне погашення. Віддавши лояльній МФО отримані кошти, не порушуючи умов договору, ви зможете тим самим поліпшити свою кредитну історію.

Так, кредитний рейтинг підвищиться не набагато. Однак наступного разу автоматична система розгляду заявок "побачить" вже покращений скоринг. А це означає, що підвищиться ймовірність отримання більшої суми на більш тривалий термін.

Чи видають МФО довгострокові кредити

У МФО можна оформити не тільки короткостроковий, але кредит на довгий термін. Багато мікрофінансових організацій, список яких представлений на сайті фінансового помічника Skywards, пропонують такі програми кредитування. Їх умови передбачають можливість видачі позичальникові фінансових коштів на тривалий період: на 3, 6 і навіть 18 місяців.

Отже, якщо вам потрібні гроші на тривалий час, можна подати заявку в одну з мікрофінансових організацій. І в цьому випадку дуже важливо вибрати надійну компанію. Наприклад, довгострокову позику оформлюють компанії Надовго, LOANY, Moneyveo і ін.

На сайті Skywards представлені тільки перевірені українські кредитні організації. Щоб підібрати найбільш вигідні умови отримання позики, потрібно ввести в рядок пошуку кілька критеріїв (суму, термін, місто та ін.). Система опрацює інформацію та миттєво видасть список варіантів. Вам залишиться тільки вибрати оптимальний.

За допомогою Skywards ви легко знайдете найбільш вигідну кредитну пропозицію