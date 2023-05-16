Инфляция достигла пика: ЕБРР обновил региональный прогноз

Рост потребительских цен в регионе операций ЕБРР, охватывающем около 40 стран от Казахстана до Венгрии и Туниса, достиг пика в 17,5% в октябре и снизился до 14,3% в марте.

По оценкам банка, рост в регионах операций ЕБРР составит 2,2% в 2023 году и 3,4% в 2024 году, при этом самым быстрорастущим регионом будет Центральная Азия (5,2%).

"Перемещение российских предприятий и увеличение экспорта нефти стимулируют рост в Казахстане", - говорится в отчете. Рост реальной заработной платы в регионе является исключением в мире, где рост заработной платы в целом ниже уровня инфляции.

В Армении, Азербайджане и Грузии также наблюдается сильный рост, в отличие от Центральной Европы и стран Балтии.

По данным ЕБРР, рост экономики региона 2022 году снизился до 3,3% по сравнению с 7,2% в 2021 году до войны России с Украиной. Этот технический спад является четвертым, поразившим регионы операций ЕБРР с середины 1990-х годов, после азиатского и российского экономических кризисов 1997-1998 годов, глобального финансового кризиса 2008-2009 годов и пандемии COVID-19.

ЕБРР отмечает, что некоторые центральные банки даже снизили ставки, поскольку перспективы роста ухудшились, хотя давление на финансы многих людей еще далеко не закончилось.

Европейские цены на газ остаются выше среднего уровня 2017-2021 годов и превышают цены на газ в США в шесть раз.

Согласно предварительным данным совместного исследования со Всемирным банком, проведенного в октябре-апреле, более половины домохозяйств в регионе операций ЕБРР "жили от зарплаты до зарплаты". Если бы они потеряли свой основной источник дохода, 59% этих домохозяйств смогли бы покрывать основные расходы менее чем за месяц.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2023 году на уровне 1% и на 3% в 2024 году.