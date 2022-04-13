Інфляція в Британії зросла до максимуму за 30 років через подорожчання енергоносіїв

Споживча інфляція у Великобританії підскочила до 7,0% у березні, найвищого рівня з березня 1992 року. Це посилило підвищення вартості життя, з яким зіткнулися домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Широке зростання цін призвело до різкого збільшення річної інфляції в березні, - сказав головний економіст Управління національної статистики Грант Фітцнер. - Серед найбільших підвищень були витрати на бензин, ціни в основному збиралися до недавнього зниження мит на паливо і меблі".

Інфляція у Великобританії за останній рік пережила безпрецедентний стрибок, як і в більшості інших країн з розвиненою економікою, оскільки ціни на енергоносії зросли, а труднощі з ланцюжком поставок через пандемію зберігалися.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого призвело до зростання цін на енергоносії, і минулого місяця Управління бюджетної відповідальності Великобританії прогнозувало, що індекс споживчих цін досягне піку за 40 років в 8,7% в останньому кварталі 2022 року.

Фінансові ринки вважають, що Банк Англії майже напевно підвищить процентні ставки до 1% з 0,75% 5 травня після свого наступного засідання, а потім доведе їх до 2% -2,25% до кінця 2022 року.

Швидка інфляція і більш високі податки на заробітну плату призводять до найбільшого скорочення доходів британських домогосподарств з моменту початку обліку в кінці 1950-х років. Банк Англії прогнозує різке уповільнення економічного зростання протягом цього року.