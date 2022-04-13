ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Інфляція в Британії зросла до максимуму за 30 років через подорожчання енергоносіїв

Новость на русском →
Лондон, Середа 13 квітня 2022 09:44
Інфляція в Британії зросла до максимуму за 30 років через подорожчання енергоносіїв Фото: інфляція в Британії зросла до 30-річного максимуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживча інфляція у Великобританії підскочила до 7,0% у березні, найвищого рівня з березня 1992 року. Це посилило підвищення вартості життя, з яким зіткнулися домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Широке зростання цін призвело до різкого збільшення річної інфляції в березні, - сказав головний економіст Управління національної статистики Грант Фітцнер. - Серед найбільших підвищень були витрати на бензин, ціни в основному збиралися до недавнього зниження мит на паливо і меблі".

Інфляція у Великобританії за останній рік пережила безпрецедентний стрибок, як і в більшості інших країн з розвиненою економікою, оскільки ціни на енергоносії зросли, а труднощі з ланцюжком поставок через пандемію зберігалися.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого призвело до зростання цін на енергоносії, і минулого місяця Управління бюджетної відповідальності Великобританії прогнозувало, що індекс споживчих цін досягне піку за 40 років в 8,7% в останньому кварталі 2022 року.

Фінансові ринки вважають, що Банк Англії майже напевно підвищить процентні ставки до 1% з 0,75% 5 травня після свого наступного засідання, а потім доведе їх до 2% -2,25% до кінця 2022 року.

Швидка інфляція і більш високі податки на заробітну плату призводять до найбільшого скорочення доходів британських домогосподарств з моменту початку обліку в кінці 1950-х років. Банк Англії прогнозує різке уповільнення економічного зростання протягом цього року.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові