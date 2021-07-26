Influencer Marketing Day: як просуватися через блогерів і лідерів громадської думки в 2021 році

Всього за останні 5 років influencer-маркетинг виріс від невідомості до форми маркетингу, зрозумілою і незамінною для брендів будь-якої величини. Щорічно бюджети на цей канал просування ростуть в кілька разів, і результати виправдовують вкладені інвестиції. Але, тільки в разі правильно побудованої стратегії, взаємовигідної співпраці і спілкування з лідерами думок. Як же правильно?

На онлайн-конференції Influencer Marketing Day від WebPromoExperts, яка пройде 29 липня 2021 року дізнаєтеся, як залучити клієнтів і збільшити продажі, як правильно підбирати лідерів думок і вимірювати ефективність співпраці з ними.

Слухачів чекають 8 насичених годин обговорення ефективних практик і систематизованої інформації від 14 кращих у своїй справі спікерів з топових українських компаній.

Ви почуєте кейси: INTERTOP Ukraine, Vodafone, Comfy, Щедрий Дар, Каштан, Равлик Боб, Metro Cash & Carry Ukraine, Uklon, SWEET.TV і інші.

Конференція проллє світло на те, як створювати успішні поетапні стратегії роботи з блогерами, як знаходити "своїх" лідерів громадської думки зі своєю цільовою аудиторією і вибудовувати комунікацію з тими, з ким хочете працювати.

З особистого досвіду спікерів дізнаєтеся:

Як брифувати інфлюенсера і вибудовувати комунікацію

100 000 охоплень за 100 $. Секрет мікроінфлюенсерів

Як бренду знайти свого лідера думок і стати з ним партнерами. Кейс COMFY

Як залучити блогера в проект і отримати в 3 рази більше публікацій? Кейс SWEET.TV

Реклама у блогерів абсолютно безкоштовно. Секрети вау-комунікації

Що таке добре і що таке погано: 5 ознак, що ваша нативна реклама працює

Influencer Marketing в B2B

Експерти поділяться кейсами брендів, лайфхаками, секретами і правилами тривалих і плідних відносин з блогерами різних масштабів. Розкажуть, що таке продюсерські центри та агентства з підбору інфлюенсеров.

Івент обов'язковий до відвідування маркетологам загального і діджитал напрямків, SMM фахівцям, власникам бізнесів. Всім, кому важливо отримати нові знання, познайомитися з топовими стратегіями і робочими інструментами, перестати зливати бюджет і отримати якісне зростання за допомогою просування через інфлюенсеров.

Взяти участь в конференції можна в двох форматах:

- Онлайн. Безкоштовний за умови попередньої реєстрації. З можливістю прослухати конференцію і поставити питання лекторам в прямому ефірі, спілкуватися з колегами в Telegram-чаті та отримати гарантовані подарунки від спонсорів івенту.

- Онлайн + Запис конференції. Вартість цього типу участі - 500 грн до 29 липня (в день конференції: 800 грн). Учасники отримають всі ті ж можливості, що доступні в безкоштовному форматі, плюс доступ до запису Influencer Marketing Day і минулого конференції SMM Day з можливістю дивитися і переглядати в будь-який зручний час.

Не відкладайте реєстрацію і не пропустіть подію, яка змінить курс вашого бренду!

Також підписуйтесь на телеграм чат конференції https://bit.ly/2U0u6ZM де ви знайдете нові знайомства і будете в курсі всіх новин.

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo





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