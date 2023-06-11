ua ru
Вс, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Инфекций не обнаружили. В Минздраве успокоили украинцев из-за подрыва ГЭС

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 11 июня 2023 14:20
Инфекций не обнаружили. В Минздраве успокоили украинцев из-за подрыва ГЭС Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В подтопленных районах, пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС, не обнаружили опасных инфекционных заболеваний. Эпидемическая ситуация на юге контролируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

"Сегодня у нас нет случаев инфекционных болезней, связанных с последствиями подтопления. Было несколько случаев гастроэнтероколитов, но они даже не с этой территории, которая попала в зону подтопления. Эпидситуация сегодня контролируемая, стабильная, но напряженная", - заявил он.

Министр отметил, что вода в централизованной водопроводной сети полностью отвечает санитарным нормам и безопасна для потребления. Специалисты продолжают проверять воду.

При этом, по словам Ляшко, в поверхностных водах в южных регионах было зафиксировано превышение микробиологических показателей. Это свидетельствует об опасности воды и ее загрязнении.

Ляшко призвал жителей подтопленных регионов не купиться в поверхностных водах, не употреблять ее и выловленную рыбу.

Последствия взрыва ГЭС

Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к экоциду и массовому морю рыбы. Под водой оказалось 30% природно-заповедного фонда Херсонской области, а Каховское водохранилище из-за разрушения дамбы находится на грани исчезновения.

В Кабмине посчитали, что оккупанты нанесли окружающей среде ущерб на 55 млрд гривен.

Напомним, жителям пострадавших регионов запретили ловить и употреблять в пищу рыбу. Минздрав призывает пить только бутилированную воду.

Какие риски несет наводнение из-за подрыва Каховской ГЭС и есть ли угроза эпидемии - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Каховская ГЭС Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Эпидемия
NEWS
"Сделано для людей": в ВСУ показали работу чешских зенитных комплексов Viktor
"Сделано для людей": в ВСУ показали работу чешских зенитных комплексов Viktor
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС