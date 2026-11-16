Инфаркт не ждет: почему важнейшее решение в критический момент принимает пациент

Цена запоздалого обращения

Каждый интервенционный кардиолог знает это чувство. На коронарографии видна закрытая артерия, ты проводишь проводник, ставишь стент, кровоток восстанавливается, и на экране все выглядит идеально.

А потом смотришь на УЗИ сердца и видишь, что значительная часть стенки левого желудочка уже не сокращается. Самое неприятное, что в операционной ничего не пошло не так. Просто человек попал к нам поздно.

Таких историй в моей практике очень много, и почти всегда за ними стоит одно и то же. Боль началась ночью, и человек решил дождаться утра. Или выпил таблетку от давления, полежал, а когда не отпустило, еще час думал, стоит ли "беспокоить скорую".

Почему время решает все

Механика инфаркта простая. Тромб закрывает коронарную артерию, и участок питающей мышцы остается без кислорода. В первые минуты клетки еще живы, но чем дальше, тем больше их погибает.

Кардиологи говорят, что потерянное время означает утраченный миокард, и это почти буквально. В одном из известных анализов каждые полчаса задержки повышали риск смерти в течение года примерно на 7,5% по сравнению с теми, кому помогли раньше.

Поэтому вся система помощи при инфаркте построена вокруг минут. По европейским установкам ЭКГ нужно сделать в течение десяти минут после того, как пациент попал к медикам, а артерию открыть через час-полтора после установления диагноза.

Мы эти цифры постоянно отслеживаем. Но все они отсчитываются с момента, когда человек уже обратился за помощью. Часы на диване дома ни в одной статистике не попадают, хотя результат часто решают именно они.

Почему люди не спешат к врачу

Почти никто не думает "у меня инфаркт". Думают, что переутомились, что защемило спину, что это желудок или нервы. К тому же инфаркт не всегда выглядит как в кино, когда человек хватается за грудь.

Бывает давление или жжение за грудиной, одышка, внезапная слабость, холодный пот, тошнота. Боль может отдавать в левую руку, спину, шею или нижнюю челюсть. У людей с диабетом, у пожилых пациентов и у многих женщин картина еще менее очевидна: иногда только слабость и недостаток воздуха.

Мой совет простой. Если появился новый сильный дискомфорт в груди и он не проходит через несколько минут, особенно вместе с одышкой, слабостью или потом, не пытайтесь поставить себе диагноз сами. Звоните 103. Пока ждете бригады, сядьте или полулягте, не делайте никаких физических усилий и слушайте диспетчера.

И лучше не ехать самому. Я понимаю соблазн: кажется, что машиной получится побыстрее. Но бригада сделает ЭКГ еще дома и, если увидит инфаркт, повезет туда, где круглосуточно делают стентирование.

Если же человек сам приедет в ближайшую больницу, где такой возможности нет, его все равно придется переводить. К тому же, в дороге может произойти опасная аритмия, а рядом не будет никого с дефибриллятором.

Пределы возможностей медицины

Для пациента сама процедура обычно выглядит обыденно: прокол на запястье, катетер до сердца, несколько минут, чтобы найти закупорку и поставить стент.

Бывает, что вмешательство продолжается меньше, чем человек прежде пролежал дома, ожидая, что пройдет. Открыть артерию нам по большей части удается. А вот уже погибшая мышца не восстановит никто: ни мы, ни лучшие клиники мира.

Доктор медицинских наук Георгий Манковский (фото: пресс-служба Центра кардиологии)

Как спасают сердце во время войны

Ко всему этому прибавилась война. Я регулярно слышу от пациентов: "Была тревога, решил дождаться отбоя". Не нужно ждать.

По правилам, принятым правительством в сентябре 2026 года, помощь, которую опасно прерывать, во время тревоги не останавливают. Диспетчеры 103 принимают вызовы, бригады выезжают, а больницы принимают пациентов с неотложными состояниями при любом уровне угрозы.

В нашем центре ургентное стентирование не откладывается ни из-за тревоги, ни из-за обесточивания. Если во время вмешательства исчезает свет, рентгеноперационная переходит на резервное питание и команда работает дальше. Для нас это уже обычная часть работы в военное время.

Решение, которое может спасти жизнь

Когда все кончается хорошо, говорят, что человека спасли врачи. На самом же деле это заслуга нескольких людей: пациента, который не стал ждать, диспетчера, бригады, которая сделала ЭКГ и увезла куда нужно, и команды в операционной. И первое звено здесь всегда сам человек.

Поэтому я прошу: не бойтесь вызвать скорую "напрасно". Если окажется, что это не сердце, никто не сочтет такой вызов лишним, и это хорошая новость. Значительно хуже, когда звонок опаздывает на несколько часов.