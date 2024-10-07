Иньеста изменил 8-му номеру: легенда "Барселоны" несвоевременно завершил карьеру

Один из самых титулованных футболистов мира разместил соответствующее сообщение в собственных соцсетях, чем удивил большинство своих поклонников. Ранее сообщалось, что официально он подведет черту под своей карьерой 8 октября, поскольку большую часть футбольной жизни провел под 8-м номером. Но легенда и в данном случае отошла от стандартов.

Иньеста провел в большом футболе 22 года с тех пор, как 20 октября 2002 года дебютировал в основе "Барсы" в матче Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". В столице Каталонии он провел лучшие 16 лет футбольной биографии. За основную команду каталонцев Иньеста отыграл 674 матча, забил 57 голов и отдал 135 результативных передач.

В 2018 году он покинул команду и еще четыре года поиграл в экзотических первенствах. Сначала в Японии за "Висел Кобе", а затем в ОАЭ – за "Эмирейтс".

Также в активе игрока 131 поединок за сборную Испании, в которых он забил 13 голов. Именно его точный удар в 2010 году принес национальной команде страны первое и пока единственное "золото" на чемпионатах мира.

Все титулы Иньесты

Легендарная "восьмерка" каталонцев – один из самых титулованных игроков в истории мирового футбола. И официально – самый титулованный в Испании. За 22 года он выиграл 38 разных командных титулов. Сейчас есть повод вспомнить их.

За "Барселону": 9-кратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка и 7-кратный – Суперкубка страны, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, трижды побеждал в Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

В составе "Висел Кобе" имеет титулы чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка Японии.

Со сборной Испании был победителем чемпионата мира и дважды триумфовал на Евро. В частности, на турнире 2012, который проходил в Украине и Польше.

Кроме того, выигрывал юношеские чемпионаты Европы U-16 и U-19. Имеет множество индивидуальных наград, но не дождался главной – "Золотого мяча". По мнению экспертов, именно Иньеста заслужил приз в 2010 году. Но его отдали Лионелю Месси.