Industrial Innovation Group готова безкоштовно реалізувати проєкт "Держава в смартфоні"

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Група компаній Industrial Innovation Group запропонувала свою допомогу

В умовах відсутності у держави коштів на масштабний проєкт "Держава в смартфоні" група українських компаній Industrial Innovation Group запропонувала свою допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок, 5 листопада, заявив, що в держави немає коштів на реалізацію масштабного проєкту "Держава в смартфоні".

"На "Державу в смартфоні" (на додаток, портал, оцифровку пріоритетних послуг, навчання цифрових навичок тощо) грошей у бюджеті не передбачено. Є 30,8 мільйона гривень на підтримку поточних систем (сайтів, серверів, шин), які працювали й раніше", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Роблю ставку на ефективну команду і міжнародно-технічну допомогу, державно-приватне партнерство, волонтерство. У нашому напрямі, на цьому етапі розвитку країни, потрібно вміти досягати мети з обмеженим ресурсом. А діджиталізація - це ефективність, трансформація та, сподіваюсь, вплив на збільшення бюджету на 2021 рік", - зазначив міністр.

Водночас українська Industrial Innovation Group (IIG) запропонувала абсолютно безкоштовно надати державі необхідну допомогу для реалізації проєкту.

У ході технологічного шоу, яке пройшло у Києві напередодні Дня Незалежності, топменеджери IIG заявили про готовність у рекордно короткий час створити в Україні систему "Електронної держави" та безкоштовно забезпечити кожного українця високотехнологічною ID-карткою.

"Наша Група компаній може реалізувати те завдання, яке сьогодні ставить українська держава – створити електронну Україну, реалізувати проєкт "держава у смартфоні", - заявила президент Industrial Innovation Group Ірина Обиденко.

На підтвердження цього група компаній Industrial Innovation Group продемонструвала свої технологічні й виробничі потужності, підкресливши, що в процесі створення "Електронної України" наша держава не потребує жодних іноземних технологій та будь-якої технологічної допомоги.

За інформацією пресслужби компанії IIG, на технологічне шоу був запрошений і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Сьогодні в українській групі компаній IIG підтвердили готовність допомогти державі в реалізації амбітного проєкту безкоштовно.

"Компанія готова надати повний спектр послуг для розвитку елементів "електронної України", маючи замкнений цикл виробництва електронних документів, які створюють технологічний базис усім сервісам електронного уряду", - підкреслила Ірина Обиденко.