В Індонезії внаслідок землетрусу є загиблі

Представник Агенства з запобігання стихійних лих повідомив, що внаслідок землетрусу є загиблі

Представник Агенства з запобігання стихійних лих Індонезії Сутопо Нугрохо повідомив, що внаслідок землетрусу є загиблі. Про це він написав на своєму аккаунті в Twitter.

Reuters повідомляє, що в результаті землетрусу загинуло щонайменше 3 людини.

"Є жертви і постраждалі, зруйновані будівлі", - написав Сутопо Нугрохо у себе в Twitter.

UPDATE: At least 3 dead in Lombok quake, authorities say; buildings, houses damaged https://t.co/PZxO3TlOOB (: @Sutopo_PN) pic.twitter.com/hzUGycCB6h