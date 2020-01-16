В Індонезії два острови повністю пішли під воду

В індонезійській провінції Південна Суматра повністю пішли під воду два незаселених острови через глобальне потепління. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Straits Times.

Зазначається, що ці острови були незаселеними. Острів Бетет були частиною національного парку Бербак-Сембіланг.

"Острови Бетет і Гундул, які технічно знаходяться в регентстві Баньюасін, пішли під воду і зараз знаходяться на 1-3 м нижче рівня моря", - йдеться у повідомленні.

Також є ймовірність зникнення ще чотири острови, що входять до складу цієї провінції. Зокрема, острів Бурунг вже знаходиться на нульовій позначці. Острови Калонг і Салах Нама - приблизно на рівні двох метрів над поверхнею води, острів Крамат - близько 3 м над водою.

Салах Нама все ще заселений, незважаючи на те, що з 1990-х років місцеві жителі поступово почали залишати його, в тому числі через підвищення рівня води.

Нагадаємо, 7 січня сейсмологи зареєстрували біля берегів Індонезії землетрус магнітудою 6,2.

Відзначимо, сьогодні в Еквадорі сталось виверження вулкана Ла-Кумбре.