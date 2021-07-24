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Індію накрили найсильніші зливи за останні 40 років. Загинули вже 125 осіб

Автор: РБК-Україна

В індійському штаті Махараштра пройшов найсильніший дощ за останні чотири десятиліття. По всій країні через негоду загинули вже 125 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зливи, які йдуть вже кілька днів, серйозно вплинули на життя сотень тисяч людей. Великі річки знаходяться під загрозою виходу з берегів.

У Таліє, приблизно в 180 км (110 милях) на південний схід від Мумбаї, кількість загиблих зросла до 42. Виявили ще чотири тіла після того, як зсуви зруйнували більшість будинків у селі.

"Близько 40 людей все ще знаходяться в пастці. Можливість врятувати їх живими мала, оскільки вони були в грязі більше 36 годин", - сказав чиновник, який відмовився назвати своє ім'я, оскільки він не уповноважений розмовляти зі ЗМІ.

При цьому в країні близько 90 тисяч людей були врятовані з районів, постраждалих від повені.

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Індіяливень