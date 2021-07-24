Індію накрили найсильніші зливи за останні 40 років. Загинули вже 125 осіб

Зливи, які йдуть вже кілька днів, серйозно вплинули на життя сотень тисяч людей. Великі річки знаходяться під загрозою виходу з берегів.

У Таліє, приблизно в 180 км (110 милях) на південний схід від Мумбаї, кількість загиблих зросла до 42. Виявили ще чотири тіла після того, як зсуви зруйнували більшість будинків у селі.

"Близько 40 людей все ще знаходяться в пастці. Можливість врятувати їх живими мала, оскільки вони були в грязі більше 36 годин", - сказав чиновник, який відмовився назвати своє ім'я, оскільки він не уповноважений розмовляти зі ЗМІ.

При цьому в країні близько 90 тисяч людей були врятовані з районів, постраждалих від повені.