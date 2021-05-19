Індію накрив потужний ураган. Загинули щонайменше 40 людей

Через сильний вітер пошкоджено 16 тисяч будинків, попадали понад 40 тисяч дерев. Близько шести тисяч сіл залишилися без світла.

Крім того, в результаті урагану в Індії загинули щонайменше 40 людей.

Щонайменше 13 людей загинули в штаті Гуджарат, хоча 17 - в штаті Махараштра. У регіоні вирує вітер швидкістю 155-165 км/год і поривами до 190 км/год.

У Махараштрі попередня оцінка виявила часткові пошкодження понад 11 тисяч будинків. Руйнування відзначені і в штатах Карнатака і Гоа.