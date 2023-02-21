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Индийский НПЗ столкнулся с проблемами при оплате за нефть РФ из-за санкций, - Bloomberg

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Индия, Вторник 21 февраля 2023 16:20
Индийский НПЗ столкнулся с проблемами при оплате за нефть РФ из-за санкций, - Bloomberg Фото: Индийский НПЗ столкнулся с проблемами при оплате за нефть РФ из-за санкций (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Hindustan Petroleum Corp Ltd столкнулась с проблемами оплаты закупок российской сырой нефти из-за ограничения цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод не желает объявлять цену покупки российской нефти, что затрудняет поиск западных банков, готовых проводить такие платежи, заявил во вторник один из руководителей компании.

Санкции, введенные G7 и Европейским союзом с 5 декабря, ограничивают предоставление членами блока банковских, судоходных и страховых услуг для экспорта российской нефти, за исключением случаев, когда цена груза ниже предельной цены в 60 долларов за баррель. Аналогичные ограничения были введены для экспорта российских нефтепродуктов с 5 февраля.

Ранее HPCL оплачивала баррели российской нефти в долларах США, дирхамах ОАЭ и российских рублях, сказал руководитель. Платежи в индийских рупиях до сих пор не обрабатывались.

По оценкам, в текущем финансовом году, заканчивающемся 31 марта, HPCL переработает 15 миллионов тонн импортируемой нефти, из которых два миллиона тонн были закуплены на спотовой основе в России. HPCL управляет нефтеперерабатывающими заводами в Мумбаи и Вишакхапатнаме. Его способность перерабатывать российскую нефть ограничивается отсутствием сложных установок по переработке тяжелой нефти.

Напомним, что согласно отчету консалтинговой компании McKinsey&Company, нестабильность на мировом рынке энергоносителей из-за полномасштабного вторжения России в Украину позволила нефтетрейдерам и производителям нефти и газа получить рекордную прибыль по итогам 2022 года.

Добавим, потолок цен на российскую нефть стоит Кремлю 172 млн долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.

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