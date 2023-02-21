Индийский НПЗ столкнулся с проблемами при оплате за нефть РФ из-за санкций, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод не желает объявлять цену покупки российской нефти, что затрудняет поиск западных банков, готовых проводить такие платежи, заявил во вторник один из руководителей компании.

Санкции, введенные G7 и Европейским союзом с 5 декабря, ограничивают предоставление членами блока банковских, судоходных и страховых услуг для экспорта российской нефти, за исключением случаев, когда цена груза ниже предельной цены в 60 долларов за баррель. Аналогичные ограничения были введены для экспорта российских нефтепродуктов с 5 февраля.

Ранее HPCL оплачивала баррели российской нефти в долларах США, дирхамах ОАЭ и российских рублях, сказал руководитель. Платежи в индийских рупиях до сих пор не обрабатывались.

По оценкам, в текущем финансовом году, заканчивающемся 31 марта, HPCL переработает 15 миллионов тонн импортируемой нефти, из которых два миллиона тонн были закуплены на спотовой основе в России. HPCL управляет нефтеперерабатывающими заводами в Мумбаи и Вишакхапатнаме. Его способность перерабатывать российскую нефть ограничивается отсутствием сложных установок по переработке тяжелой нефти.