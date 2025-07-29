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Индийский НПЗ сократил переработку нефти после санкций Евросоюза, - Reuters

Индия, Вторник 29 июля 2025 11:46
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Индийский НПЗ сократил переработку нефти после санкций Евросоюза, - Reuters Фото: санкции ЕС ударили по индийским друзьям Путина (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Санкции, введенные Евросоюзом против российской энергетики, вынудили индийскую компанию Nayara Energy снизить мощность переработки нефти. Речь идет о крупнейшем частном нефтеперерабатывающем заводе Индии, частично контролируемом "Роснефтью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Nayara сокращает переработку

По данным источников, Nayara Energy снизила загрузку своего завода в Вадинаре до 70-80% после введения санкций ЕС 18 июля. Причина – сложности с экспортом нефтепродуктов и нехватка емкостей для хранения топлива.

Ранее НПЗ стабильно работал на уровне свыше 100% мощности. Однако в июле как минимум два танкера отказались от погрузки, а один с российской нефтью был перенаправлен в другой порт.

Проблемы с экспортом и партнерами

Обычно Nayara экспортирует более 4 млн баррелей переработанных продуктов в месяц, включая дизель, бензин, авиакеросин и нафту. Но после санкций трейдеры начали избегать работы с ее топливом.

Компания принадлежит структурам, связанным с Россией, включая "Роснефть", и остается одним из крупнейших переработчиков российской нефти в Индии. На долю Nayara приходится около 8% от общей перерабатывающей мощности страны в 5,2 млн баррелей в сутки.

Кадровые и юридические изменения

На фоне санкционного давления Nayara сменила руководителя. Генерального директора Алессандро дес Доридеса заменил Сергей Денисов, ранее занимавший должность директора по развитию компании.

Кроме того, компания подала иск против Microsoft из-за приостановки сервисов американской корпорацией.

Политический и экономический контекст

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем, после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Однако новые санкции ЕС усложняют логистику и влияют на устойчивость переработки нефти в странах-партнерах.

Источники в отрасли говорят, что ситуация может ухудшиться, если экспортные каналы Nayara не будут восстановлены. Компанию ожидают дальнейшие риски, в том числе со стороны международных поставщиков программного обеспечения и финансовых услуг.

Напомним президент США Дональд Трамп неожиданно сократил срок ультиматума для Москвы по прекращению войны против Украины. Новые санкции предусматривают 100% пошлины на покупателей, в том числе Индию.

Три страны Персидского залива обладают избыточными мощностями по добыче нефти и смогут быстро заместить российское сырье.

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