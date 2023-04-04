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Индийский госбанк прекратил проводить платежи за российскую нефть дороже 60 долларов, - Reuters

Фото: индийский банк прекратил проводить платежи за нефть дороже 60 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индийский государственный Bank of Baroda с этого месяца прекратил расчеты за российскую нефть, проданную выше ценового предела в 60 долларов за баррель, установленного Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники сообщают, что некоторые индийские нефтепереработчики платили в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов за российскую нефть о цене выше 60 долларов за баррель через Bank of Baroda, в основном трейдерам из Дубая.

По словам трех источников, в прошлом месяце государственный кредитор сообщил нефтеперерабатывающим предприятиям, что не будет производить оплату за российские баррели, купленные по цене выше предельной.

"Bank of Baroda крайне осторожен в расчетах за российскую нефть, купленную выше предельной цены. Они отказали нам в урегулировании платежей за баррели выше потолка", - сказал один из источников.

Источники ожидают, что цены на российскую малосернистую нефть, такую как Sokol и ESPO Blend, которая в последние недели продавалась по цене около 60 долларов за баррель, могут превысить ценовой потолок из-за резкого скачка мировых цен на нефть, вызванного воскресным решением ОПЕК+ сократить добычу.

Некоторые нефтеперерабатывающие заводы, в основном частные операторы, проводятт платежи в дирхамах за российскую нефть через частного кредитора Axis Bank, сообщили Reuters источники в прошлом месяце. Неясно, прекратил ли Axis Bank также расчеты по сделкам с российской нефтью, проданной выше предельной цены.

Источники сообщают, что проблемы с расчетами за российскую нефть могут подтолкнуть продавцов к принятию платежей в рупиях, по крайней мере, за баррель, превышающий предельную цену.

"Мы не прекращали и не сокращали закупки российской нефти после решения Bank of Baroda… Мы рассмотрим возможность использования рупий для оплаты нефти, закупленной выше предельной цены", - сказал другой источник.

Индия не признает установленный Западом предел цен на российскую нефть, заявил в прошлом месяце высокопоставленный источник в министерстве нефти.

До войны на Украине индийские нефтепереработчики редко покупали нефть в России из-за более высоких транспортных расходов. После западных санкций против Москвы за ее вторжение в Украину индийские нефтеперерабатывающие заводы резко увеличили закупки со скидками.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил ранее, что продажи российской нефти в Индию в прошлом году подскочили в 22 раза, но не уточнил объемы реализации.

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