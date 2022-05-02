Індійська Tata Steel припинила закупівлі вугілля в Росії

Сталеливарна компанія Tata Steel, найбільший індійський імпортер російського вугілля в першому кварталі цього року, припинить закуповувати цей товар. Це стало більш ризикованим після вторгнення Путіна в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Компанія з Мумбаї вказала на "невизначеність" з поставками російського вугілля, який, за словами трейдерів і брокерів, Індія збільшила закупівлі перед війною, тому що конкуруючі поставки австралійського вугілля ставали занадто дорогими.

За даними постачальника даних CoalMint, Tata Steel імпортувала 617 тисяч тонн російського вугілля за перші три місяці року, а минулого місяця отримала 246 тисяч тонн. Ці замовлення були зроблені до вторгнення в Україну.

"Щоб забезпечити безперервність бізнесу, ми знайшли альтернативні джерела сировини, оскільки угоди з російськими постачальниками і банкірами в даний час пов'язані з великою кількістю невизначеностей через міжнародні санкції, введені проти Росії",-сказав представник Tata Steel.

Незважаючи на необхідність збільшення поставок, російський експорт, доставка якого в Індію займає близько місяця, сповільнився до 420 тисяч тонн в березні і, за прогнозами, впаде до 124 тисяч тонн в квітні в порівнянні з недавнім піком в 1,1 млн тонн в лютому.

Хоча потреба в російському вугіллі, ймовірно, зросте, аналітики кажуть, що потенційні проблеми з платежами, пов'язані з міжнародними санкціями, і висока вартість перевезення товару на великі відстані обмежують закупівлі.

"Питання не в самосанкціях, а в тому, чи можуть Індійські покупці з фінансової точки зору розплачуватися за вугілля з російськими контрагентами через економічні санкції",-сказав Метью Бойл, провідний аналітик Kpler.

Хоча Росія та Індія обговорювали механізми платежів у місцевій валюті , які дозволили б обійти режими санкцій, жодна схема не була оприлюднена.

Індія стала найбільш зацікавленим покупцем витісненої російської нафти, щоб підтримати свої поставки напередодні пікового літнього попиту. Міністри фінансів та закордонних справ Індії виступили на захист цих покупок.

В кінці квітня індійська сталеливарна компанія Tata Steel заявила, що припинила вести бізнес з Росією. Вона стала черговою великою компанією, що розірвала зв'язки після вторгнення Москви в Україну.

Як відзначили в компанії, щоб забезпечити безперервність бізнесу, Всі сталеливарні підприємства в Індії, Великобританії та Нідерландах використовують альтернативні джерела сировини, щоб "покінчити із залежністю від Росії".

Tata Steel Group-Індійська сталеливарна компанія, десята найбільша в світі за обсягом виробленої сталі. Крім виробництва сталі компанія також здійснює видобуток сировини (залізної руди і вугілля). Основні виробничі потужності знаходяться в Індії, Великобританії та Нідерландах. Компанія входить в Tata Group.