Індійська Tata Steel припинила співпрацю з Росією

Індійська сталеливарна компанія Tata Steel припинила вести бізнес з Росією. Вона стала черговою великою компанією, що розірвала зв'язки після вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанія .

"У Tata Steel немає операцій або співробітників в Росії. Ми прийняли усвідомлене рішення припинити вести бізнес з Росією", - сказав представник Tata Steel.

Як відзначили в компанії, щоб забезпечити безперервність бізнесу, Всі сталеливарні підприємства в Індії, Великобританії та Нідерландах використовують альтернативні джерела сировини, щоб "покінчити із залежністю від Росії".

Tata Steel Group-Індійська сталеливарна компанія, десята найбільша в світі за обсягом виробленої сталі. Крім виробництва сталі компанія також здійснює видобуток сировини (залізної руди і вугілля). Основні виробничі потужності знаходяться в Індії, Великобританії та Нідерландах. Компанія входить в Tata Group.