В Индии признали, что часть российской нефти перестали покупать из-за санкций Запада

Часть российских грузов с сырой нефтью застряли в индийских портах из-за того, что это связано с потолком цен, который установили страны Запада.

Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"В случае с Россией это вопрос ценового ограничения, а также вопрос о том, что некоторые из их судоходных компаний попали под неблагоприятное предупреждение со стороны других", - сказал он.

Он также добавил, что когда российские цены не подходят, Индия покупает нефть у Ирака, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Поставки нефти в Индию снизились из-за санкций

В прошлом месяце США усилили соблюдение ценового потолка, введя санкции против нескольких торговцев российской нефтью. Ценовой лимит призван ограничить доходы России от экспорта нефти, лишив ее средств на войну в Украине, одновременно обеспечивая хорошее снабжение мировой экономики.

Импорт нефти Индии из России резко вырос после начала войны, поскольку Москва предложила большие скидки. Однако поставки упали в декабре до самого низкого уровня с января прошлого года после ужесточения санкций. Некоторые танкеры с сырой нефтью задержали поставки, развернулись на 180 градусов или выключили транспондеры после того, как не смогли доставить нефть в индийские порты.

Индия хочет покупать дешевую нефть

Министр отметил, что страна покупает нефть в пункте доставки. По его словам, если страна не может обеспечить поставки из-за санкций, введенных другими странами, Индия не будет ее покупать.

Также Пури добавил, что Индия, которая является третьим по величине потребителем нефти в мире, зависит от поставок из-за рубежа, обеспечивая 85% своего спроса.

Цены на нефть колеблются между 70 и 80 долларами за баррель, но Индия хочет, чтобы нефть была намного дешевле, потому что страна является крупным потребителем.

Ужесточение санкций

Напомним, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Потоки нефти из России столкнулись с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний. Признаки появились лишь через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.

Недавно Reuters писало, что дополнительные меры, введенные США для контроля потолка на российскую нефть, снизили цену, которую Россия может получить за свою нефть на мировых рынках, и сократили доходы Кремля для войны с Украиной.