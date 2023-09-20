В Индии решили приостановить импорт российских алмазов в преддверии санкций G7

"Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это может привести к перебоям в работе гранильных фабрик.

"АЛРОСА" призвала всех партнеров отрасли, включая алмазодобывающие компании, гранильные предприятия и розничную торговлю ювелирными изделиями, занять аналогичную позицию по покупке и продаже алмазного сырья.

G7 готовит санкции на российские алмазы

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" могут объявить о косвенном запрете на российские алмазы в ближайшие две-три недели. А запрет вступит в силу в январе.

Косвенный элемент запрета направлен на попытку ограничить эту динамику путем отслеживания российских драгоценных камней через границу. План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазов или бриллиантов непосредственно у российской компании-гиганта ПАО "АЛРОСА" или у перепродавцов в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах.

Сообщалось, что Соединенные Штаты Америки заморозили средства двух индийских компаний. Это произошло из-за сотрудничества с российской группой алмазодобывающих компаний "АЛРОСА".